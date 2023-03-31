Пропавшего 15-летнего российского школьника нашли мертвым в пойме реки

РЕН ТВ: пропавшего 15-летнего школьника нашли мертвым в пойме реки в Брянской области

Пропавшего 15-летнего школьника нашли мертвым в пойме реки Болва в Брянской области. Об этом сообщил РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник телеканала пояснил, что жительница поселка городского типа Любохна 29 марта заявила в полицию о пропаже сына. Россиянка отметила, что подросток отправился на прогулку с друзьями и не вернулся.

Позже правоохранители и волонтеры обнаружили тело пропавшего мальчика в пойме реки. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

30 марта сообщалось, что в Санкт-Петербурге восьмилетнего школьника, ушедшего из дома, обнаружили мертвым в полынье залива в районе Васильевского острова. Мальчик ушел в компании 11-летнего приятеля. Позже тело последнего также было извлечено из водоема.

До этого в подмосковной Старой Купавне восьмиклассник утонул, провалившись под лед на реке.