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11:23, 29 ноября 2022Россия

В Подмосковье восьмиклассник провалился под лед на реке и утонул

В подмосковной Старой Купавне школьник провалился под лед на реке Купавинка и утонул

Фото: Michael Fenton / Unsplash

В Подмосковье восьмиклассник утонул, провалившись под лед на реке. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, школьник из Старой Купавны гулял с другом в районе реки Купавинка. В какой-то момент мальчик провалился под лед и ушел под воду. Знакомый погибшего не смог оказать ему необходимую помощь. Позже тело мальчика обнаружили сотрудники Мособлпожспаса.

Ранее в Иркутской области 56-летний мужчина и 14-летний подросток решили покататься на конках по льду водоема, провалились и утонули. Тела погибших достали водолазы.

Похожая история произошла в апреле в Красноярском крае. Там две школьницы 14 и 15 лет решили пересечь по льду реку Кан и провалились в полынью за несколько метров до другого берега. Момент происшествия удалось снять на видео очевидцу. Тело одной из девочек нашли только спустя месяц.

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Константин Лысяков
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