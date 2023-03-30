В Петербурге ушедшего из дома школьника нашли мертвым в полынье залива

«Фонтанка»: ушедшего из дома в Петербурге школьника нашли мертвым в полынье залива

Восьмилетнего школьника, ушедшего из дома в Санкт-Петербурге, нашли мертвым в полынье залива в районе Васильевского острова, сообщает «Фонтанка».

По сведениям издания, мальчик вышел на прогулку вместе с 11-летним приятелем. Сотрудники поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» выяснили, что у старшего были с собой коньки.

Предположительно, второй мальчик также мог утонуть. Его тело не найдено. Другие подробности случившегося сейчас устанавливаются.

В ноябре 2022 года сообщалось, что в подмосковной Старой Купавне восьмиклассник утонул, провалившись под лед на реке.

До этого в Иркутской области 56-летний мужчина и 14-летний подросток решили покататься на конках по льду водоема, провалились и утонули. Тела погибших подняли водолазы.