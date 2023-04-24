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17:34, 24 апреля 2023Забота о себе

Невролог назвал ранний признак болезни Паркинсона у здоровых людей

Врач Иллариошкин: движения во сне могут быть первым симптомом болезни Паркинсона

Фото: Malachi Cowie / Unsplash

Первым симптомом болезни Паркинсона может быть необычное поведение во сне, рассказал директор Института мозга Научного центра неврологии, президент Национального общества по изучению болезни Паркинсона и расстройств движения, академик РАН Сергей Иллариошкин. О раннем признаке одного из самых распространенных заболеваний нервной системы невролог побеседовал с «Аргументами и фактами».

По словам Иллариошкина, достоверным признаком того, что у здорового человека через 15-20 лет разовьется болезнь Паркинсона, служат активные движения во время сновидений. «Спящий человек может активно двигать руками и ногами (во сне отбиваясь от врагов, разбрасывать вещи, крутить ногами педали велосипеда и так далее). Также наших будущих пациентов на ранней стадии болезни часто беспокоят тревога, депрессия, апатия, запоры, боли в мышцах, снижение обоняния», — описал симптомы врач.

Одной из причин, по которой пациенты часто приходят к врачам слишком поздно, он назвал неспецифичность симптомов: заболевающий человек понимает, что с ним что-то не так, но не понимает, к какому специалисту ему обратиться. При этом врач считает, что опытный диагност сразу может предположить истинную причину таких нарушений и направить пациента к неврологу.

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Ранее 61-летний голливудский актер Майкл Джей Фокс, ставший звездой благодаря роли Марти Макфлая в трилогии «Назад в будущее», рассказал о том, как живет с болезнью Паркинсона. По словам Фокса, диагностированная в 1991 году болезнь не оставила ему выбора, кроме как жить дальше и мотивировать других людей идти вперед даже с этим недугом.

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Александра Лисица
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