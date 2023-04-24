Невролог назвал ранний признак болезни Паркинсона у здоровых людей

Врач Иллариошкин: движения во сне могут быть первым симптомом болезни Паркинсона

Первым симптомом болезни Паркинсона может быть необычное поведение во сне, рассказал директор Института мозга Научного центра неврологии, президент Национального общества по изучению болезни Паркинсона и расстройств движения, академик РАН Сергей Иллариошкин. О раннем признаке одного из самых распространенных заболеваний нервной системы невролог побеседовал с «Аргументами и фактами».

По словам Иллариошкина, достоверным признаком того, что у здорового человека через 15-20 лет разовьется болезнь Паркинсона, служат активные движения во время сновидений. «Спящий человек может активно двигать руками и ногами (во сне отбиваясь от врагов, разбрасывать вещи, крутить ногами педали велосипеда и так далее). Также наших будущих пациентов на ранней стадии болезни часто беспокоят тревога, депрессия, апатия, запоры, боли в мышцах, снижение обоняния», — описал симптомы врач.

Одной из причин, по которой пациенты часто приходят к врачам слишком поздно, он назвал неспецифичность симптомов: заболевающий человек понимает, что с ним что-то не так, но не понимает, к какому специалисту ему обратиться. При этом врач считает, что опытный диагност сразу может предположить истинную причину таких нарушений и направить пациента к неврологу.

Ранее 61-летний голливудский актер Майкл Джей Фокс, ставший звездой благодаря роли Марти Макфлая в трилогии «Назад в будущее», рассказал о том, как живет с болезнью Паркинсона. По словам Фокса, диагностированная в 1991 году болезнь не оставила ему выбора, кроме как жить дальше и мотивировать других людей идти вперед даже с этим недугом.