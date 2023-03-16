Звезда «Назад в будущее» рассказал о жизни с болезнью Паркинсона

Майкл Джей Фокс заявил, что не испытывает сожалений в связи с болезнью Паркинсона

61-летний голливудский актер Майкл Джей Фокс, ставший звездой благодаря роли Марти Макфлая в трилогии «Назад в будущее», рассказал о том, как живет с болезнью Паркинсона. Побеседовавшего с прессой после показа документального фильма о себе «Все еще: фильм о Майкле Джее Фоксе» на кинофестивале SXSW артиста цитирует People.

По словам Фокса, диагностированная в 1991 году болезнь не оставила ему выбора, кроме как жить дальше и мотивировать других людей идти вперед даже с этим недугом. «Жалость — это мягкая форма насилия. Мне может быть грустно за себя, но времени на это нет. В этой ситуации есть чему поучиться, так что давайте извлечем урок и будем продолжать жить», — сказал он.

При этом актер заявил, что не испытывает сожалений в связи со своей болезнью и решением работать, несмотря на диагноз. «Ты делаешь то, что должно, но не убиваешь этим себя. Вот и все», — отметил он.

Он добавил, что новым фильмом хотел отдать должное поддержавшим его поклонникам. «Мои поклонники буквально подарили мне жизнь. Я хотел выразить благодарность и уделить время тем, кто так много для меня сделал. Паркинсон отстой, но жизнь прекрасна, спасибо за нее», — высказался Фокс.

Ранее Фокс пожаловался на новые проблемы со здоровьем, которые появились из-за прогрессирования болезни Паркинсона. По его словам, частые падения из-за нарушения координации движений привели к пяти переломам за год.