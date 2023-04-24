Стало известно о прорыве обороны ВСУ за «дорогой жизни» в Артемовске

«РВ»: штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» прорывают оборону ВСУ за «дорогой жизни» в Артемовске

Штурмовые отряды частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» прорывают оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) за «дорогой жизни» в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом стало известно Telegram-каналу «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Таким образом, по информации журналистов, бойцы группы приближаются к последнему пути снабжения противника.

В частности, на трассе О-0506 они продолжают расширять зону контроля, углубляясь в оборону ВСУ и угрожая перерезать последний путь снабжения по проселочным дорогам. Также они продвинулись вдоль лесополосы, параллельно указанной трассе.

Отмечается, что за «дорогу жизни» идут тяжелые бои. На севере серой зоны Артемовска продолжаются бои вдоль улиц Толбухина, Ирины Левченко, Победы и Обороны. На юго-западе — вдоль улиц Коммунальная, Полярная, а также переулков Геологов и Григория Сковороды.

24 апреля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские силы перемалывают украинских военных в Артемовске. «Наша задача — перемалывать украинскую армию, не дать им возможность собраться в контрнаступление. Мы это делаем более чем успешно, и я действиям своих парней могу поставить оценку пять баллов», — поделился он.