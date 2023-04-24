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18:28, 24 апреля 2023Бывший СССР

Пригожин рассказал о «перемалывании» ВСУ в Артемовске

Пригожин заявил, что российские силы успешно «перемалывают» ВСУ в Артемовске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российские силы перемалывают украинских военных в Артемовске (украинское название города — Бахмут). Об этом рассказал основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин, его слова приводит пресс-служба.

«Наша задача — перемалывать украинскую армию, не дать им возможность собраться в контрнаступление. Мы это делаем более чем успешно, и я действиям своих парней могу поставить оценку "пять баллов"», — поделился он.

Ранее Минобороны России сообщило, что штурмовые отряды продолжают боевые действия на западе Артемовска. Уточнялось, что бойцы Воздушно-десантных войск пресекали попытки противника контратаковать с флангов.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что силы Киева продолжат удерживать Артемовск, поскольку потеря этого города «поможет России расширить фронт». Он также признал, что ситуация в городе остается сложной для Вооруженных сил Украины.

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Алина Гончарова
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