Пригожин рассказал о «перемалывании» ВСУ в Артемовске

Пригожин заявил, что российские силы успешно «перемалывают» ВСУ в Артемовске

Российские силы перемалывают украинских военных в Артемовске (украинское название города — Бахмут). Об этом рассказал основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин, его слова приводит пресс-служба.

«Наша задача — перемалывать украинскую армию, не дать им возможность собраться в контрнаступление. Мы это делаем более чем успешно, и я действиям своих парней могу поставить оценку "пять баллов"», — поделился он.

Ранее Минобороны России сообщило, что штурмовые отряды продолжают боевые действия на западе Артемовска. Уточнялось, что бойцы Воздушно-десантных войск пресекали попытки противника контратаковать с флангов.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что силы Киева продолжат удерживать Артемовск, поскольку потеря этого города «поможет России расширить фронт». Он также признал, что ситуация в городе остается сложной для Вооруженных сил Украины.