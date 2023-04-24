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13:53, 24 апреля 2023Россия

В Минобороны рассказали о ходе боев за Артемовск

Минобороны сообщило, что штурмовые отряды продолжают бои в западных районах Артемовска

Фото: Libkos / AP

Штурмовые отряды продолжают боевые действия на западе Артемовска (украинское название города — Бахмут). Об этом в понедельник, 24 апреля, журналистам сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что поддержку штурмовикам оказывали подразделения «Южной» группировки Вооруженных сил (ВС) России. Бойцы Воздушно-десантных войск пресекали попытки противника контратаковать с флангов.

«В районе населенного пункта Богдановка Донецкой народной республики нанесено поражение выдвигавшимся в направлении города Артемовск резервам противника. За сутки на данном направлении уничтожено более 280-ти украинских военнослужащих и наемников», — говорится в сообщении министерства.

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Никита Абрамов
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