Минобороны отчиталось о ходе боев за Артемовск

Минобороны заявило, что штурмовые отряды уничтожают подразделения ВСУ на западе Артемовска

Штурмовые отряды продолжают уничтожать подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в западной части Артемовска (украинское название города — Бахмут). О ходе боев за город журналистам сообщили в Минобороны России.

Взять Артемовск под полный контроль штурмовым подразделениям помогают Воздушно-десантные войска и артиллерия Южной группировки войск — они, в частности, пресекают попытки ВСУ контратаковать на флангах и перебрасывать резервы.

За минувшие сутки российская авиация совершила 10 самолетовылетов для поддержки действий штурмовых отрядов в Артемовске, артиллеристы выполнили там 64 огневые задачи. В результате оказались поражены украинские подразделения в Богдановке, Красном и Ступочке Донецкой народной республики (ДНР).

Суточные потери Украины в районе Артемовска составили до 470 военнослужащих. Также удалось уничтожить три танка, пять боевых машин пехоты и четыре автомобиля ВСУ.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что российские силы продвигаются в Артемовске — на западе города идут ожесточенные бои. Предварительно, также им удалось прорваться к трассе О-0506, которая соединяет Артемовск с населенным пунктом Часов Яр.

Украина обороняет Артемовск с августа 2022 года. Министр обороны Сергей Шойгу объяснил смысл боев за город тем, что контроль над ним позволит Вооруженным силам России наступать вглубь Украины. Министр назвал Артемовск важным узлом обороны ВСУ. В настоящее время город заблокирован с северной и южной окраин.

Украинские военные пытаются контратаковать российские позиции, но их попытки пресекаются. По мнению Пушилина, Артемовск целесообразно восстановить, поскольку там будут жить люди.