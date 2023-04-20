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09:11, 20 апреля 2023Бывший СССР

В ДНР оценили целесообразность восстановления Артемовска

Врио главы ДНР Пушилин назвал целесообразным восстановление Артемовска

Фото: Adam Tactic Group / Reuters

Артемовск (украинское название города — Бахмут) целесообразно восстановить, поскольку там будут жить люди. С такой оценкой выступил временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой народной республики Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Я уверен, что и в Артемовск тоже будут возвращаться люди. С учетом того, что там есть предприятия, рабочие места, конечно, целесообразно город восстанавливать», — заявил он.

Пушилин также сообщил, что российские военные продвигаются в Артемовске. При этом в западных кварталах города продолжаются ожесточенные бои, указал он.

19 апреля Минобороны России отчиталось о взятии под контроль трех кварталов Артемовска. Оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия Южной группировки войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов.

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Алина Гончарова
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