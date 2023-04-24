Новый флагман Samsung получит аккумулятор от электромобилей

SamMobile: Samsung Galaxy S24 получит улучшенный за счет новой технологии аккумулятор

Корпорация Samsung обратится к технологиям создания батарей для электромобилей при производстве своего нового флагмана. Об этом сообщает издание SamMobile.

Согласно источнику, компания обратится к специалистам подразделения Samsung SDI, которые занимаются разработкой литий-ионных аккумуляторов для электрокаров. По словам специалистов, новый метод «укладки» обеспечивает создание батарей большей плотности.

В отчете говорится, что за счет технологии штабелирования компонентов батарея телефонов Galaxy получит увеличенную емкость. Согласно информации издания The Elec, с помощью нового метода корейская корпорация намерена улучшить телефоны, выпуск которых запланирован на начало 2024 года — скорее всего, ими окажутся флагманы серии Galaxy S24. Аппараты могут получить аккумулятор увеличенной до 10 процентов емкости.

В настоящий момент актуальным флагманом Samsung является модель Galaxy S23 Ultra. Аппарат имеет батарею емкостью 5000 миллиампер-часов с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 ватт.

В середине апреля инсайдеры сообщили, что компания Samsung вернет на некоторые свои смартфоны съемные аккумуляторы. По словам специалистов, в первую очередь съемные батареи появятся в складных устройствах Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5.