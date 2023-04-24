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07:17, 24 апреля 2023Интернет и СМИ

На Западе раскрыли три сценария украинского контрнаступления

Австралийский генерал Райан заявил о наличии у Украины трех сценариев контрнаступления

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Австралийский генерал в отставке Мик Райан заявил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть три сценария возможного контрнаступления. Своим мнением он поделился в беседе с Daily Mail.

Так, первый вариант предполагает, что Киев начнет одну крупную атаку и задействует в ней все свои силы и ресурсы.

Согласно второму возможному плану, украинские силы разделятся для одновременной атаки на юге и востоке. Последний вариант подразумевает проведение не скоординированных между собой атак.

По мнению генерала США Стивена Твитти, ВСУ будет использовать третий сценарий, который соответствует стратегии «малых шагов».

Ранее журналисты издания Financial Times уличили президента Украины Владимира Зеленского в боязни провала контрнаступления. По словам авторов материала, правительство ждет пополнения штурмовых подразделений армии на 40 тысяч солдат в ходе масштабной мобилизации. «Но руководство боится, что их не хватит», — говорится в статье.

Марина Совина
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