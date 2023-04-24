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01:18, 24 апреля 2023Экономика

В России за год подешевел шашлык

В Руспродсоюзе заявили, что в России за год подешевел шашлык из курицы и свинины

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

За год в России шашлык из курицы подешевел на 8,9 процента, а из свинины — на 3,6 процента. Об этом говорится в исследовании Руспродсоюза.

Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров на основании информации Росстата выяснила, как за первую неделю апреля изменилась в годовом выражении средняя стоимость шашлыка на четырех человек. За основу расчетов был взят рецепт, в который входит 1,5 килограмма мяса, 0,5 килограмма репчатого лука, 15 миллилитров уксусной кислоты, перец и соль.

Таким образом, средняя стоимость шашлыка составила 651 рубль против 675 рублей годом ранее (снижение цены составило 3,6 процента). При этом шашлык из курицы подешевел сильнее — на 8,9 процента. Его стоимость снизилась на 31,4 рубля и составила 320,2 рубля.

«Цены на самые популярные позиции для шашлыка — свинину и курицу — снизились из-за падения цен на кормовые ингредиенты, которые являются ключевой составляющей себестоимости производства», — об этом агентству РИА Новости рассказал зампредправления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов.

При этом менее распространенный шашлык из индейки по итогам первой недели апреля подорожал на 26,4 рубля, или на 3,7 процента — до 735,1 рубля.

В свою очередь, 18 апреля «Известия» написали, что в России подорожал «шашлычный набор», в который входят мясо, мангал, шампуры, угли и розжиг. По данным издания, общая реализация комплекта этих товаров выросла на 19 процентов год к году. В компании «Платформа ОФД» отметили, что скачок продаж набора связан с хорошей погодой в центральной части страны.

При этом средний чек на «шашлычный набор» с прошлого года вырос на 8 процентов и составил почти 2,2 тысячи рублей.

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Марина Совина
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