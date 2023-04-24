Россиянам дали советы по получению шенгена

Эксперт Бондарь: документы о наличии недвижимости в России повышают шансы получить шенген

Эксперт по туризму и визовому оформлению Владимир Бондарь рассказал россиянам, как повысить шансы на одобрение шенгенской визы в нынешних условиях. Специалист в интервью «Известиям» дал несколько советов, в частности, уточнил, что документы о наличии недвижимости в России повышают шансы получить шенген.

«Процедура получения шенгенской визы кардинально изменилась, на данный момент процесс требует гораздо больше времени и сил. Первой сложностью, с которой могут столкнуться желающие получить ее, является запись», — отметил Бондарь.

Эксперт напомнил, что для оформления шенгена нужно собрать целый пакет документов. В этом вопросе важно обратить внимание на несколько нюансов. В частности, важно не опираться лишь на списки, опубликованные на сайтах визовых центров, потому что «они не всегда полны».

При оформлении шенгена надо предоставить документы, которые прилагаются как доказательство финансовой состоятельности и возможности оплатить поездку.

«При предоставлении документов о наличии недвижимости (земельного участка, дома, квартиры и даже машины) повышается шанс одобрения шенгена», — отметил эксперт.

Кроме того, он рекомендовал прикладывать к пакету документов выкупленные билеты. Также Бондарь обратил внимание на то, что есть определенный срок, в течение которого необходимо подать все документы. Здесь подводным камнем могут стать сборы, которые в некоторых консульствах уплачиваются на месте и принимаются исключительно наличными. Их при себе может не быть, в этом случае придется записываться заново.

Владимир Бондарь уточнил, что сроки оформления шенгенской визы могут колебаться в зависимости от нескольких факторов. Обычно процесс занимает от нескольких дней до трех недель. Однако из-за обостренной ситуации в мире получение шенгена для россиян не является гарантированным процессом. Для того чтобы максимально повысить шанс одобрения, можно прибегнуть к помощи специализированных агентств, посоветовал эксперт.

В начале апреля стало известно, что в Евросоюзе планируют изменить процесс оформления шенгенских виз и ввести к 1 декабря 2026 года цифровой формат подачи документов для туристов. Ориентировочную дату начала выдачи электронных въездных документов назвал Совет Европы.

По задумке, новая схема обращения за шенгеном избавит путешественников от необходимости личного присутствия в визовых центрах и консульствах разных стран.