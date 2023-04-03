Названа дата введения цифровых шенгенских виз для туристов

Anadolu: Евросоюз планирует ввести цифровые шенгенские визы с 1 декабря 2026 года

В Евросоюзе планируют изменить процесс оформления шенгенских виз и ввести к 1 декабря 2026 года цифровой формат подачи документов для туристов. Ориентировочную дату начала выдачи электронных въездных документов назвал Совет Европы, сообщает информационное агентство Anadolu.

По замыслу инициаторов реформы, новая схема обращения за шенгеном избавит путешественников от необходимости личного присутствия в визовых центрах и консульствах разных стран, сделает визовую процедуру более прозрачной для заявителей и снизит нагрузку на тех, кто обрабатывает заявки и выдает визы. По мнению членов Европейской комиссии, электронная виза положит конец подделкам и мошенничеству с въездными документами.

Согласно инициативе, желающие попасть в ЕС туристы смогут подавать все документы на шенген и оплачивать сборы онлайн через единую платформу, которая будет направлять эти заявки в соответствующие национальные визовые системы государств. Визы будут выдаваться заявителям в цифровом формате, с криптографической подписью, в виде 2D-штрих-кода и содержать изображение лица человека.

Уточняется, что личное присутствие в консульстве будет необходимо только тем, кто подает документы на визу впервые, чьи биометрические данные в системе VIS (Визовая информационная система) уже недействительны, а также лицам с новым загранпаспортом.

«Когда заявитель указывает, что собирается посетить несколько стран Шенгенского соглашения, платформа автоматически определит, какая из стран будет отвечать за рассмотрение его заявки, исходя из продолжительности предполагаемого пребывания», — добавили специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

При этом указано, что будущий визовый проект оставляет возможность подачи заявлений от коммерческих посредников, таким образом, туроператоры смогут продолжить подавать заявки на визы за своих клиентов.

Ранее сообщалось, что в России в 2023 году для стимулирования въездного туризма заработают электронные визы. Также будет решена проблема платежей за счет создания специальных карт для иностранных туристов, поскольку приезд иностранцев в Россию сдерживает отсутствие платежных инструментов после ухода систем Visa и MasterCard.