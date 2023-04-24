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06:30, 24 апреля 2023Наука и техника

Определена новая космическая угроза для обитаемых планет

The Astrophysical Journal: излучение от сверхновых опасно для планет на большом расстоянии

Изображение: Science: NASA/CXC/Univ. of Illinois/I. Brunton et al

Астрономы Университета штата Иллинойс определили новую космическую угрозу для жизни на таких планетах, как Земля. Согласно статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal, сверхновые могут испускать интенсивные рентгеновские лучи, способные воздействовать на планеты на расстоянии более 100 световых лет.

Когда звезда взрывается, образуя сверхновую, возникают ударные волны, сталкивающиеся с окружающим звезду плотным газом. Во время столкновения производятся рентгеновские лучи, способные достичь обитаемой планеты и воздействовать на нее в течение продолжительных периодов времени, от месяцев до десятилетий. Если на планете существует биосфера, то космическое излучение способно спровоцировать массовое вымирание.

Выводы ученых основаны на результатах наблюдений за 31 сверхновой и их остатками, проведенных с помощью рентгеновской обсерватории НАСА Chandra, миссий Swift и NuSTAR, а также XMM-Newton ЕКА. Оказалось, что планеты могут подвергаться потенциально смертельным дозам радиации, находясь на расстоянии около 160 световых лет. До сих пор считалось, что есть только две фазы, представляющие угрозу для обитаемых планет: интенсивное излучение, производимое сверхновой в первые дни и месяцы после взрыва, а также поток энергетических частиц спустя сотни и тысячи лет.

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Если поток рентгеновских лучей столкнется с соседней планетой, излучение может серьезно изменить химический состав ее атмосферы. В случае планеты, похожей на Землю, это может уничтожить значительную часть озонового слоя, который защищает жизнь от опасного ультрафиолетового излучения звезды-хозяина. Это также может привести к гибели широкого круга организмов, особенно морских, лежащих в основе пищевой цепи, что приведет к вымиранию большего числа видов.

Среди четырех сверхновых, рассмотренных в исследовании, SN 2010jl произвела больше всего рентгеновских лучей. По оценкам авторов, она могла бы стать источником смертельной дозы рентгеновского излучения для планет земного типа, находящихся менее чем в 100 световых годах от взрыва. Это значительно сокращает пригодные для обитания области в Млечном Пути, известные под названием галактической обитаемой зоной.

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Александр Еникеев
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