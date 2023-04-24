21-летний студент из Петербурга погиб в ходе СВО

«Фонтанка»: 21-летний студент Института истории СПбГУ Соломонов погиб в ходе СВО

Студент Института истории Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Федор Соломонов погиб в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщает «Фонтанка».

В университетской группе во «ВКонтакте» подчеркивалось, что 21-летний юноша присоединился к выполнению боевых задач добровольно.

«Получив повестку о мобилизации, он не воспользовался положенной ему по закону отсрочкой и добровольно ушел на фронт — отстаивать свои убеждения не только словом, но и делом», — говорится в посте. Там же было сказано, что студент из Петербурга погиб 1 апреля.

Федор Соломонов учился на втором курсе Института истории на кафедре новейшей истории России. Судя по размещенным публикациям в соцсетях, он поддерживал связь с университетом и после отбытия в зону боевых действий. К примеру, специалист по учебно-методической работе Анна Владимирова публиковала видео с новогодними поздравлениями студента сотрудниками СПбГУ. Одно из них записал Абдулла Даудов, директор Института истории.

В студсовете факультета рассказали, что в холле первого этажа Института истории планируют организовать уголок памяти. Студентам предложили принести цветы, записки или любые вещи, связанные с Соломоновым. Последний пост на личной странице молодого человека был сделан 29 марта.

В ноябре 2022 года сообщалось, что в зоне СВО погиб 18-летний студент музыкального училища из Екатеринбурга. Юношу похоронили в родном городе с воинскими почестями.