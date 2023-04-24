Кремль предрек усиление давления на Россию на фоне СВО

Пресс-секретарь Песков заявил, что давление на Россию будет увеличиваться

Давление на Россию, а также попытки вмешательства в выборы будут увеличиваться на фоне специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

По мнению представителя Кремля, уровень давления может увеличиться кратно. Отдельно он предрек возрастание давления при проведении президентской кампании.