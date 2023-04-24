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12:36, 24 апреля 2023Россия

Кремль предрек усиление давления на Россию на фоне СВО

Пресс-секретарь Песков заявил, что давление на Россию будет увеличиваться

Фото: Sputnik / Sergey Bobylev / Pool / Reuters

Давление на Россию, а также попытки вмешательства в выборы будут увеличиваться на фоне специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

По мнению представителя Кремля, уровень давления может увеличиться кратно. Отдельно он предрек возрастание давления при проведении президентской кампании.

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Марк Леонов
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