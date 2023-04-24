Раскрыто убийство пропавших в 2016 году россиянки и ее семилетней дочери

В Подмосковье суд арестовал мужчину за убийство знакомой и ее 7-летней дочери в 2016 году

В Московской области суд арестовал 46-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве знакомой и ее семилетней дочери, пропавших в 2016 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областного управления Следственного комитета России.

Двойное убийство было раскрыто после поимки скрывавшегося семь лет причастного к преступлению. Женщина с дочерью уехали к знакомому в 2016 году. После этого россиянки пропали. Родственники обратились в полицию с заявлением об их исчезновении.

21 апреля 2023 года правоохранители установили местонахождение предполагаемого убийцы, он был задержан. В ходе допроса мужчина рассказал следователю об обстоятельствах преступления и указал место, где закопал тела убитых.

По данным следствия, 25 сентября 2016 года в дачном поселке Телешово под Дмитровом в ходе конфликта мужчина застрелил из травматического пистолета знакомую и ее дочь, после чего скрылся. Обвиняемый был объявлен в федеральный розыск.