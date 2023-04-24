Минобороны заявило об ударе по направляющимся в Артемовск резервам ВСУ

Минобороны России заявило об ударе по выдвигавшимся в Артемовск резервам ВСУ

Российские военнослужащие нанесли удар по выдвигавшимся в направлении города Артемовска резервам ВСУ. Об этом в понедельник, 24 апреля, журналистам заявили в Министерстве обороны.

Поражение противнику было нанесено в районе населенного пункта Богдановка Донецкой народной республики, уточнили в оборонном ведомстве.

За сутки на донецком направлении в общей сложности было уничтожено более 280 бойцов ВСУ и наемников, а также боевая машина пехоты, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, боевая машина РСЗО «Град» и гаубица Д-30, добавили в Минобороны.

Днем ранее, 23 апреля, потери противника на этом направлении составили: до 200 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, гаубица Д-20, боевая машина РСЗО «Град».

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент Владимир Путин объяснил, что такими действиями Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.