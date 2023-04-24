Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:00, 24 апреля 2023Бывший СССР

Украинский генерал сравнил конфликт на Украине с Чечней

El Pais: генерал ВСУ Мельник заявил об опасности повторения чеченского сценария на Украине

Фото: Reuters

Россия может повторить опыт чеченских кампаний на Украине, поэтому нынешнее затишье на фронте вызывает опасения у генерала Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Мельника. Об этом он рассказал в интервью испанской газете El Pais.

«Нынешнее затишье меня немного беспокоит. В Чечню они вошли так же, отступив в начале, как и здесь. А два года спустя русские перегруппировались и провели новое наступление», — сказал Мельник, отметив, что результатом этого наступления стала победа российских сил.

В том же интервью украинский генерал сообщил, что ВСУ всегда будет не хватать живой силы, техники, а также боеприпасов для артиллерии и танков. По его словам, это связано с тем, что кадровые украинские военные или истощены, или мертвы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Начиненный взрывчаткой дрон-камикадзе упал в Подмосковье
Медведев порассуждал о Польше, Украине и «Ляхоукраине»
Три человека погибли во сне при пожаре в подъезде российской пятиэтажки
Взрыв во время отбитой атаки дронов на Севастополь попал на видео
Начато следствие из-за гибели трех россиян при обследовании затопленной баржи
Названа дата встречи министров обороны России, Турции, Сирии и Ирана
Обезьяны убили трехлетнего мальчика камнем
Киркоров оценил возможность уехать из России
Трампа вызовут в суд по обвинению в изнасиловании в примерочной
В сети восхитились моложавой внешностью 72-летней актрисы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.