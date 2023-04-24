Украинский генерал сравнил конфликт на Украине с Чечней

El Pais: генерал ВСУ Мельник заявил об опасности повторения чеченского сценария на Украине

Россия может повторить опыт чеченских кампаний на Украине, поэтому нынешнее затишье на фронте вызывает опасения у генерала Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Мельника. Об этом он рассказал в интервью испанской газете El Pais.

«Нынешнее затишье меня немного беспокоит. В Чечню они вошли так же, отступив в начале, как и здесь. А два года спустя русские перегруппировались и провели новое наступление», — сказал Мельник, отметив, что результатом этого наступления стала победа российских сил.

В том же интервью украинский генерал сообщил, что ВСУ всегда будет не хватать живой силы, техники, а также боеприпасов для артиллерии и танков. По его словам, это связано с тем, что кадровые украинские военные или истощены, или мертвы.