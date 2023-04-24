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08:46, 24 апреля 2023Бывший СССР

Украинский генерал заявил о бесконечной нехватке живой силы

El Pais: генерал ВСУ Мельник заявил, что Украине всегда будет не хватать живой силы

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) всегда будет не хватать живой силы, техники, а также боеприпасов для артиллерии и танков. Об этом заявил украинский генерал Сергей Мельник в интервью испанской газете El Pais.

«Проблема в том, что у нас никогда не будет достаточно людей и техники. Потому что профессиональные военные, воспитанные на патриотизме, истощены, ранены или находятся на лечении. Или они мертвы», — сказал Мельник.

Ранее подполковник Луганской народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ потеряли за последнюю неделю четыре тысячи бойцов убитыми, но 90 процентов из них числятся пропавшими без вести. По его словам, в Киеве намеренно скрывают информацию от общественности и родственников.

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Алевтина Запольская
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