Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:12, 24 апреля 2023Бывший СССР

ВСУ потеряли за неделю четыре тысячи бойцов убитыми

Марочко: ВСУ потеряли за неделю четыре тысячи убитыми, но 90% из них числятся пропавшими

Фото: Vadim Ghirda / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за последнюю неделю четыре тысячи бойцов убитыми, но 90 процентов из них числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подполковника Луганской народной Республики (ЛНР) в отставке Андрея Марочко.

По словам военного эксперта, киевские власти умышленно скрывают реальную информацию о боевых потерях от общественности и близких родственников погибших.

«За истекшую неделю безвозвратные потери украинских боевиков по всей линии боевого соприкосновения составили более 4000 человек, из них только 10 процентов официально признаны, остальные числятся без вести пропавшими», — указал Марочко.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ за минувшие сутки потеряли более 130 бойцов на южнодонецком и запорожском направлениях. В ведомстве отчитались, что российские военные из группировки войск «Восток» атаковали позиции ВСУ близ населенных пунктов Новодонецкое, Павловка и Угледар в Донецкой народной республике.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Начиненный взрывчаткой дрон-камикадзе упал в Подмосковье
Медведев порассуждал о Польше, Украине и «Ляхоукраине»
Три человека погибли во сне при пожаре в подъезде российской пятиэтажки
Взрыв во время отбитой атаки дронов на Севастополь попал на видео
Начато следствие из-за гибели трех россиян при обследовании затопленной баржи
Названа дата встречи министров обороны России, Турции, Сирии и Ирана
Обезьяны убили трехлетнего мальчика камнем
Киркоров оценил возможность уехать из России
Трампа вызовут в суд по обвинению в изнасиловании в примерочной
В сети восхитились моложавой внешностью 72-летней актрисы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.