Марочко: ВСУ потеряли за неделю четыре тысячи убитыми, но 90% из них числятся пропавшими

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за последнюю неделю четыре тысячи бойцов убитыми, но 90 процентов из них числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подполковника Луганской народной Республики (ЛНР) в отставке Андрея Марочко.

По словам военного эксперта, киевские власти умышленно скрывают реальную информацию о боевых потерях от общественности и близких родственников погибших.

«За истекшую неделю безвозвратные потери украинских боевиков по всей линии боевого соприкосновения составили более 4000 человек, из них только 10 процентов официально признаны, остальные числятся без вести пропавшими», — указал Марочко.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ за минувшие сутки потеряли более 130 бойцов на южнодонецком и запорожском направлениях. В ведомстве отчитались, что российские военные из группировки войск «Восток» атаковали позиции ВСУ близ населенных пунктов Новодонецкое, Павловка и Угледар в Донецкой народной республике.