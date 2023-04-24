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13:13, 24 апреля 2023Мир

В США описали председательство России в СБ ООН фразой «они нас троллят»

Politico: чиновник США описал председательство России в СБ ООН фразой «они нас троллят»

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Россия пытается использовать председательство в Совете Безопасности (СБ) ООН в своих целях. Об этом заявил представитель администрации США в беседе с изданием Politico.

Чиновник описал председательство Москвы в СБ фразой «они пытаются нас троллить». Он подчеркнул, что Вашингтон не собирается поддаваться этой тактике.

С ним согласился и старший вице-президент Фонда ООН Питер Йео. Он назвал сложившуюся ситуацию неприятным моментом дипломатии и предрек, что в долгосрочной перспективе она не будет развиваться хорошо.

Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал нынешний состав Совбеза организации нерепрезентативным, поскольку больше половины стран представляют западный лагерь. Он отметил, что ряд стран призывают вдвое увеличить количество государств, входящих в состав СБ.

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Виктория Кондратьева
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