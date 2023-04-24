В МО сообщили об уничтожении причастных к истязанию российских военных наемников

В МО заявили, что причастные к истязаниям российских военных наемники уничтожены

Причастные к истязаниям российских военных наемники уничтожены. Об этом заявили журналистам в Минобороны.

По сообщению официального представителя оборонного ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, речь идет о наемниках в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые калечили российских солдат в районе Киева в марте 2022 года.

Конашенков уточнил, что в результате российского удара по пункту дислокации наемников были уничтожены около 60 бойцов «Грузинского легиона», еще 20 бойцов подразделения получили тяжелые ранения.

В Минобороны предупредили ВСУ, что у ведомства есть информация по каждому участвовавшему в убийствах и пытках наемнику, и всех их ждет возмездие.

Ранее Проект «Трибунал» сообщил об установлении личностей украинских военных, издевавшихся над российскими пленными. Одним из них является 35-летний Теймураз Хизанишвили из Хмельницкой области, предположительно, участник «Грузинского легиона», воюющего на стороне ВСУ. Его обвиняют в причастности к расправе над несколькими российскими десантниками, попавшими в засаду и плененными в Киевской области.