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13:31, 24 апреля 2023Россия

Минобороны России пригрозило возмездием иностранным наемникам в составе ВСУ

В Минобороны России заявили, что иностранных наемников в составе ВСУ ждет возмездие

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Иностранных наемников в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) ждет наказание за участие в убийствах российских военных. Об этом заявили журналистам в Министерстве обороны России.

Как сообщил официальный представитель оборонного ведомства, у российских военных есть информация по каждому наемнику в рядах ВСУ, причастному к убийствам россиян.

«Всех их настигнет заслуженное возмездие», — пригрозили в Минобороны.

Ранее стало известно, что в боевых действиях на стороне Украины участвовало 187 наемников из Франции, из них на данный момент погибло 75 человек.

А 14 апреля сообщалось, что бойцы частной военной компании «Вагнер» ликвидировали в Артемовске одного из командиров легиона наемников ВСУ Михала Журека.

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Марк Леонов
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