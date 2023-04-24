Минобороны России пригрозило возмездием иностранным наемникам в составе ВСУ

В Минобороны России заявили, что иностранных наемников в составе ВСУ ждет возмездие

Иностранных наемников в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) ждет наказание за участие в убийствах российских военных. Об этом заявили журналистам в Министерстве обороны России.

Как сообщил официальный представитель оборонного ведомства, у российских военных есть информация по каждому наемнику в рядах ВСУ, причастному к убийствам россиян.

«Всех их настигнет заслуженное возмездие», — пригрозили в Минобороны.

Ранее стало известно, что в боевых действиях на стороне Украины участвовало 187 наемников из Франции, из них на данный момент погибло 75 человек.

А 14 апреля сообщалось, что бойцы частной военной компании «Вагнер» ликвидировали в Артемовске одного из командиров легиона наемников ВСУ Михала Журека.