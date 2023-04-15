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13:29, 15 апреля 2023Мир

Названо число погибших на Украине французских наемников

SouthFront: на Украине погибли 75 наемников из Франции, участвовавших в боевых действиях

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

В боевых действиях на стороне Украины участвовало 187 наемников из Франции, из них на данный момент погибло 75 человек. Такое число назвал портал SouthFront.

Среди погибших «в основном французские наемники, а также боевики из других стран Европы – молодые нацисты с военным опытом», заинтересованные больше в флирте с украинками, чем в боях за власти Украины.

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Глеб Бажуткин
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