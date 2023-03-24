Стало известно об убийстве французского наемника под Артемовском

AFP: воевавшего на стороне Украины французского наемника убили под Артемовском

Французский наемник, который воевал на стороне Украины, был убит под Артемовском (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство France Press (AFP).

«Мы узнали печальную новость об этой смерти. Мы выражаем соболезнования его семье. (...) Мы напоминаем, что вся территория Украины — это зона военных действий», — приводится заявление французского МИД. Внешнеполитическое ведомство также призвало категорически не уезжать на Украину по какой-либо причине.