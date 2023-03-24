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19:49, 24 марта 2023Бывший СССР

Стало известно об убийстве французского наемника под Артемовском

AFP: воевавшего на стороне Украины французского наемника убили под Артемовском

Фото: Serhii Nuzhnenko / Radio Liberty / Radio Free Europe / Reuters

Французский наемник, который воевал на стороне Украины, был убит под Артемовском (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство France Press (AFP).

«Мы узнали печальную новость об этой смерти. Мы выражаем соболезнования его семье. (...) Мы напоминаем, что вся территория Украины — это зона военных действий», — приводится заявление французского МИД. Внешнеполитическое ведомство также призвало категорически не уезжать на Украину по какой-либо причине.

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Кристина Есикова
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