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11:12, 21 марта 2023Бывший СССР

На Украине погиб военнослужащий из Новой Зеландии

«РБК-Украина»: в боях в зоне СВО погиб военнослужащий из Новой Зеландии
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) погиб военнослужащий из Новой Зеландии, став третим новозеландцем, погибшим на Украине. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Кейн Те Тай был бывшим военнослужащим армии Новой Зеландии. Он почти год находился на Украине», — говорится в сообщении. В Министерстве иностранных дел Новой Зеландии заявили, что не знают о гибели гражданина их страны.

Гибель военного подтвердил командир подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), в котором проходил службу новозеландец.

Ранее ветеран Вооруженных сил США обратился к наемникам, воюющим на стороне Украины и призвал их не принимать участия в конфликте. Он отметил, что российские военные профессионально обучены и ничем не уступают военнослужащим США.

Летом 2022 года на стороне ВСУ воевали десятки солдат из Новой Зеландии, сообщил представитель организации ветеранов No Duff Аарон Вуд. Также страна пообещала направить 120 военнослужащих для обучения украинских солдат на территории Великобритании.

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Алевтина Запольская
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