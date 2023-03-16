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00:12, 16 марта 2023Интернет и СМИ

Ветеран США обратился к воюющим в составе ВСУ наемникам

Ветеран ВС США Дрейвен призвал наемников не участвовать в конфликте на стороне ВСУ

Фото: Reuters

Ветеран Вооруженных сил (ВС) США Ноктис Дрейвен призвал своих коллег не принимать участие в конфликте на Украине на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он заявил в своем Twitter-аккаунте.

«Американские ветераны, пожалуйста, поймите, что конфликт между Россией и Украиной — это не Афганистан и не Ирак. Вы не воюете против неподготовленных, немотивированных, плохо финансируемых гражданских лиц», — обратился Дрейвен к воюющим в составе украинских войск коллегам.

Он отметил, что российские военные — обученные, профессиональные, хорошо снабжаемые, очень патриотичные и целеустремленные. «В лучшем случае они равны нам, в худшем — превосходят наши вооруженные силы», — сравнил ветеран, призвав сослуживцев не становиться наемниками президента Украины Владимира Зеленского, поскольку их ждет «отрезвляющий урок» — они погибнут за интересы политиков, глобалистов и западных корпораций.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что иностранные наемники, воюющие на стороне ВСУ, не хотят ехать на передовую из-за изменившейся погоды. По его словам, в Донбассе сейчас началась оттепель — из-за сырости техника тонет в черноземных землях.

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Марина Совина
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