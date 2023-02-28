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15:25, 28 февраля 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили о нежелании иностранных наемников ВСУ ехать на передовую

Подполковник Марочко заявил, что иностранные наемники ВСУ не хотят ехать на передовую

Фото: Marko Djurica / Reuters

Иностранные наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), не хотят ехать на передовую из-за изменившейся погоды. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, в Донбассе сейчас началась оттепель — из-за сырости техника тонет в черноземных землях. Марочко отметил, что проходимость техники НАТО по тем дорогам, которыми пользовались ВСУ, сейчас очень низкая, что вызывает ряд проблем.

Кроме того, отметил он, из-за подъема грунтовых вод, в частности, в районе Сватово, затоплена большая часть украинских позиций и окопов. «И вот в таких сырых условиях должны находиться украинские военнослужащие. Это в свою очередь привело к всплеску небоевых потерь — в первую очередь связанных с тем, что они постоянно находятся в сырости, это приводит к острым респираторным заболеваниям и пневмониям», — объяснил Марочко.

Своих военных, заявил он, Киев эвакуировать не хочет, а иностранцы и вовсе отказываются находиться в таких условиях. По словам Марочко, между украинскими позициями и Купянском курсируют микроавтобусы ради ротации наемников.

Ранее телеканал RT сообщил о перешедшем на сторону России американском наемнике Джоне Макинтайре. Мужчина назвал себя коммунистом и антифашистом.

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Алевтина Запольская
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