В ЛНР заявили о нежелании иностранных наемников ВСУ ехать на передовую

Подполковник Марочко заявил, что иностранные наемники ВСУ не хотят ехать на передовую

Иностранные наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), не хотят ехать на передовую из-за изменившейся погоды. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, в Донбассе сейчас началась оттепель — из-за сырости техника тонет в черноземных землях. Марочко отметил, что проходимость техники НАТО по тем дорогам, которыми пользовались ВСУ, сейчас очень низкая, что вызывает ряд проблем.

Кроме того, отметил он, из-за подъема грунтовых вод, в частности, в районе Сватово, затоплена большая часть украинских позиций и окопов. «И вот в таких сырых условиях должны находиться украинские военнослужащие. Это в свою очередь привело к всплеску небоевых потерь — в первую очередь связанных с тем, что они постоянно находятся в сырости, это приводит к острым респираторным заболеваниям и пневмониям», — объяснил Марочко.

Своих военных, заявил он, Киев эвакуировать не хочет, а иностранцы и вовсе отказываются находиться в таких условиях. По словам Марочко, между украинскими позициями и Купянском курсируют микроавтобусы ради ротации наемников.

Ранее телеканал RT сообщил о перешедшем на сторону России американском наемнике Джоне Макинтайре. Мужчина назвал себя коммунистом и антифашистом.