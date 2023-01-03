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07:06, 3 января 2023Бывший СССР

Французского наемника проигнорировали на Украине после потери ноги

Потерявший ногу на Украине французский наемник Броншэн столкнулся с безразличием властей

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

32-летний французский наемник Максим Броншэн заявил, что столкнулся с безразличием властей Украины после того, как потерял ногу в ходе боевых действий. Об этом он заявил в беседе с TF1 INFO.

Сообщается, что воевавший на стороне Вооруженных сил Украины француз лишился левой ноги, подорвавшись на мине. При этом посольство Франции в Киеве не оказало мужчине никакой помощи в связи с тяжелым ранением.

Франция направляет Украине много оборудования и денег, но не помогает французским гражданам, которые действительно нуждаются в помощи на месте

Максим Броншэнфранцузский наемник

При этом в сюжете телеканала подчеркивается, что, по французскому законодательству, Броншэн является наемником и ему грозит пять лет тюремного заключения, а также штраф в размере 75 тысяч евро.

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«Тысячи наемников более чем из 50 стран»

31 декабря российские военные поразили три пункта временной дислокации иностранных наемников в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны.

В результате ударов высокоточным оружием Воздушно-космическими силами России поражены три пункта дислокации наемников в районах населенных пунктов Красный Лиман и Червоная Диброва.

До этого врио главы Луганской народной республики (ЛНР) рассказал, что за Украину воюют тысячи наемников более чем из 50 стран. По его словам, часть из них воюет против Донбасса с 2014 года.

Нам известно, что в рядах украинских нацистов воюют тысячи наемников из более чем 50 стран, в основном из Восточной Европы. Часть из них воюет против Донбасса с 2014 года

Леонид Пасечникврио главы Луганской народной республики

Он также отметил, что участие НАТО в конфликте стало более откровенным с начала спецоперации. Это выражается, как заявил глава ЛНР, в количестве поставляемого Киеву оружия.

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Проблемы из-за наемников

Ранее в районе города Артемовска (украинское название города — Бахмут) в Донецкой области погиб польский наемник, выступающий на стороне ВСУ, сообщил военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

Речь идет о 35-летнем Даниэле Штибере. Уточняется, что он был сыном крупного польского бизнесмена Мирослава Штибера.

По мнению военкора Андрея Коца, у ВСУ возникло множество проблемах из-за западных наемников. Так, украинцы пытаются всеми силами эвакуировать их тела с поля боя, что влечет еще большие потери среди личного состава. Коц отметил, что российские военные сталкиваются с иностранцами на участке Кременная — Сватово.

Наличие западных наемников играет в рядах ВСУ злую шутку, потому что Киев очень болезненно реагирует на потери со стороны своих западных союзников

Андрей Коцвоенный корреспондент

Он добавил, что при гибели двух-трех польских наемников во время наступления украинские военнослужащие пытались вытащить их из-под огня и эвакуировать в тыл, однако при таких попытках увеличиваются потери.

Марина Совина
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