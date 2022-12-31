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14:09, 31 декабря 2022Россия

Российские войска поразили три пункта дислокации иностранных наемников в ДНР

МО сообщило о поражении трех пунктов временной дислокации иностранных наемников в ДНР

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российские военные поразили три пункта временной дислокации иностранных наемников в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в субботу, 31 декабря, журналистам сообщили в Минобороны.

В результате ударов высокоточным оружием Воздушно-космическими силами России поражены три пункта дислокации наемников в районах населенных пунктов Красный Лиман и Червоная Диброва.

Ранее врио главы Луганской народной республики (ЛНР) рассказал, что за Украину воюют тысячи наемников более чем из 50 стран. По его словам, часть из них воюет против Донбасса с 2014 года.

24 декабря сообщалось, что российские военные в ходе наступления уничтожили группу наемников в ДНР в районе Раздоловки. Также было нанесено поражение подразделениям 10-й горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины.

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Алина Гончарова
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