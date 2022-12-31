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10:33, 31 декабря 2022Россия

Пасечник рассказал о тысячах воюющих на стороне Украины наемников

Врио главы ЛНР Пасечник: за Украину воюют тысячи наемников из более чем 50 стран

Фото: Юлия Рыкова / ТАСС

Положение на фронте осложняется тем, что на стороне Украины воюют тысячи иностранных наемников из более чем 50 стран, заявил врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в интервью ТАСС. По его словам, некоторые из них находятся в Донбассе с 2014 года.

«Нам известно, что в рядах украинских нацистов воюют тысячи наемников из более чем 50 стран, в основном из Восточной Европы. Часть из них воюет против Донбасса с 2014 года», — рассказал Пасечник.

Он также отметил, что участие НАТО в конфликте стало более откровенным с начала спецоперации. Это выражается, как заявил глава ЛНР, в количестве поставляемого Киеву оружия.

Ранее Пасечник сообщил, что структуры Народной милиции ЛНР с 1 января 2023 года могут стать частью Вооруженных сил России (ВС РФ).

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Василий Мека
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