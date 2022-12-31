Пасечник рассказал о тысячах воюющих на стороне Украины наемников

Врио главы ЛНР Пасечник: за Украину воюют тысячи наемников из более чем 50 стран

Положение на фронте осложняется тем, что на стороне Украины воюют тысячи иностранных наемников из более чем 50 стран, заявил врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в интервью ТАСС. По его словам, некоторые из них находятся в Донбассе с 2014 года.

«Нам известно, что в рядах украинских нацистов воюют тысячи наемников из более чем 50 стран, в основном из Восточной Европы. Часть из них воюет против Донбасса с 2014 года», — рассказал Пасечник.

Он также отметил, что участие НАТО в конфликте стало более откровенным с начала спецоперации. Это выражается, как заявил глава ЛНР, в количестве поставляемого Киеву оружия.

Ранее Пасечник сообщил, что структуры Народной милиции ЛНР с 1 января 2023 года могут стать частью Вооруженных сил России (ВС РФ).