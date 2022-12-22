В ЛНР оценили будущее Народной милиции

Пасечник выразил надежду, что Народная милиция ЛНР станет частью ВС РФ с 1 января

Врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что структуры Народной милиции с 1 января 2023 года могут стать частью Вооруженных сил России (ВС РФ). Его слова приводит ТАСС.

«На сегодняшний день мы вместе, мы вошли в состав РФ (...). Я так понимаю, что с 1 января подразделения Народной милиции станут частью Вооруженных сил Российской Федерации», — выразил он надежду.

В сентябре замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий сообщал, что Народные милиции Донецкой и Луганской народных республик войдут в систему Министерства обороны РФ под названиями, которые установит для них глава ведомства Сергей Шойгу. 7 октября Пасечник добавил, что Народная милиция ЛНР становится частью российских структур.

С 23 по 27 сентября в Херсонской и Запорожских областях, в ДНР и ЛНР прошли референдумы о вхождении регионов в состав России. Согласно итогам голосования, за присоединение в Херсонской области высказались 87,05 процента участников референдума. Церемония подписания договоров о принятии четырех регионов в состав России состоялась 30 сентября в Кремле.