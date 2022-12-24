Минобороны сообщило об уничтожении группы иностранных наемников в ДНР

Сводную группу иностранных наемников уничтожили в ходе российского наступления в ДНР

Российские военные в ходе наступления уничтожили группу наемников в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны России.

Уточняется, что сводная тактическая группа иностранных наемников была ликвидирована в районе Раздоловки. Также было нанесено поражение подразделениям 10-й горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины (ВСУ). Потери противника по данным минобороны составили до 60 украинских военнослужащих и наемников, уничтожены четыре бронетранспортера и три пикапа.

Ранее 24 декабря сообщалось, что российские войска выбивают ВСУ из укрепрайонов под Артемовском.