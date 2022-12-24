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13:37, 24 декабря 2022Бывший СССР

Стало известно о поражении ВСУ под Артемовском

«Военкоры русской весны»: российские войска поразили ВСУ под Артемовском

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Российские войска выбивают Вооруженные силы Украины (ВСУ) из укрепрайонов под Артемовском. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

По информации канала, поражение ведется всеми имеющимися средствами.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие поразили опорные пункты ВСУ в районе города Артемовск в Донецкой народной республике (ДНР). В результате атаки было уничтожено более 80 украинских военнослужащих и иностранных наемников, а также два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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Сергей Истомин
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