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20:10, 14 апреля 2023Бывший СССР

В Артемовске погиб один из командиров легиона наемников ВСУ

«РВ»: в Артемовске ликвидирован один из командиров легиона наемников ВСУ Михал Журек

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» ликвидировали в Артемовске (украинское название — Бахмут) одного из командиров легиона наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михала Журека. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Отмечается, что, польскому наемнику было 45 лет, через месяц он планировал вернуться на родину, однако получил в Артемовске смертельное ранение в голову. По данным канала, на похоронах офицера иностранного легиона присутствовали родственники погибшего, представители местных властей и делегация польских войск. Министр труда и социальной политики Польши Марлена Малонг заказала мессу по погибшему.

Ранее сообщалось, что в Артемовске уничтожили ветерана 82-й воздушно-десантной дивизии Вооруженных сил (ВС) США Криса Кэмпбелла. Кроме того, 12 апреля стало известно, что два американских наемника погибли во время боевых действий на Украине. Один из военных, Эдвард Уолтер Уилтон, был ликвидирован в боях за Артемовск. Также погиб бывший морпех Грэйди Керпаси.

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Варвара Кошечкина
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