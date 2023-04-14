«РВ»: в Артемовске уничтожили ветерана воздушно-десантной дивизии США Кэмпбелла

В Артемовске (украинское название — Бахмут) уничтожили ветерана 82-й воздушно-десантной дивизии Вооруженных сил (ВС) США Криса Кэмпбелла. О ликвидации американского наемника стало известно Telegram-каналу «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

При этом другие подробности уничтожения Кэмпбелла не приводятся.

12 апреля сообщалось, что два американских наемника погибли во время боевых действий на Украине. Один из военных, Эдвард Уолтер Уилтон, был ликвидирован в боях за Артемовск. Также погиб бывший морпех Грэйди Керпаси.

Ранее газета New York Times со ссылкой на документы и интервью с американскими добровольцами сообщила, что у многих наемников США, служащих в Вооруженных силах Украины (ВСУ), отсутствует военный опыт. Отмечалось, что воюющие на украинской стороне иностранные бойцы конфликтуют друг с другом, а также занимаются мошенничеством.