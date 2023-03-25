NYT сообщила о конфликтах и мошенничестве в рядах наемников из США на Украине

У многих американских наемников, служащих в Вооруженных силах Украины (ВСУ), отсутствует военный опыт. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на документы и интервью с американскими добровольцами.

В материале издания отмечается, что воюющие на украинской стороне американские бойцы конфликтуют друг с другом, а также занимаются мошенничеством. «Многие из этих добровольцев борются друг с другом... Некоторые зря потратили деньги... Другие, как показывают записи, занимались благотворительностью, при этом пытаясь нажиться на войне», — говорится в сообщении.

Так, Джеймс Васкес из Коннектикута солгал о своем военном опыте. Он утверждал, что являлся бывшим сержантом армии США, был в Кувейте во время операции «Буря в пустыне» и в Ираке после 11 сентября. При этом он размещал видеоролики с места боевых действий на Украине, используя свою историю для сбора пожертвований, и по крайней мере один раз сообщил точное местоположение своего подразделения. Однако в Пентагоне заявили, что на самом деле Васкес никогда не был в Кувейте и Ираке, он специализировался на ремонте электрооборудования и ушел из армии не сержантом, а рядовым первого класса. Позднее Васкес признался, что десятилетиями искажал сведения о своем военном опыте, и рассказал, что его выгнали из армии, не назвав причину.

В свою очередь, Малкольм Нэнс присоединился к отряду иностранных наемников в 2022 году. Он, не представив никаких доказательств, обвинил двух сотрудников в мошенничестве, а одного из них также в связях с Россией, после чего пытался добиться их увольнения. Кроме того, он рассказал своим коллегам-добровольцам, что когда-то был морским пехотинцем, и написал в соцсетях, что недавно работал помощником менеджера в стейк-хаусе. При этом в Пентагоне заявили, что у него нет военного опыта, а в стейк-хаусе он работал официантом.

По информации NYT, бывший строитель из Гринсборо, Северная Каролина, Райан Рут, решил заняться поисками новобранцев среди афганских солдат, бежавших из страны после прихода талибов к власти. Он планировал перевезти их на Украину, в некоторых случаях нелегально, из Пакистана и Ирана. По его словам, десятки людей проявили интерес к этой затее. Неясно, удалось ли ему это сделать, подчеркивает газета.

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор рассказал, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США проводит тайную операцию на Украине, заключающуюся в переправке в страну американских наемников. Он отметил, что наемники спонсируются ЦРУ через фиктивные организации. «Это говорит о том, в каком отчаянии мы находимся», — сказал он, добавив, что контрактниками становятся те, кто еще совсем недавно носили американскую форму.