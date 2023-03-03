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16:23, 3 марта 2023Мир

В США раскрыли подробности тайной операции ЦРУ на Украине

Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что ЦРУ тайком переправляет на Украину наемников

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США проводит тайную операцию на Украине, заключающуюся в переправке в страну американских наемников. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

Беседуя с журналистом Эндрю Наполитано, Макгрегор отметил, что наемники спонсируются ЦРУ через фиктивные организации. «Это говорит о том, в каком отчаянии мы находимся», — сказал он, добавив, что контрактниками становятся те, кто еще совсем недавно носили американскую форму.

По его словам, без помощи наемников бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не способны использовать большую часть оборудования, переданного Киеву Западом. Собеседник Наполитано заверил, что и танки, которые стране передадут партнеры из стран НАТО, украинские военные использовать не смогут. Макгрегор предположил, что эту проблему помогут решить европейские инструкторы из таких стран, как Германия, Чехия, Латвия, Литва, Великобритания и Норвегия.

Бывший советник Пентагона подчеркнул, что Украина находится под полным контролем Соединенных Штатов. «Мы решили до конца управлять этой лодкой, сколько бы айсбергов не было у нее на пути. А я считаю, что она уже напоролась на один и идет ко дну», — признался он.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что западные страны требуют от украинских властей нанести Москве «стратегическое поражение».

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Варвара Кошечкина
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