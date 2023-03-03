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15:19, 3 марта 2023Мир

МИД России обвинил Запад в давлении на Киев ради наступления

МИД России: Запад давит на власти Украины, чтобы те продолжали наступление и оккупацию

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

В МИД России считают, что западные страны требуют от украинских властей нанести Москве «стратегическое поражение». Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

«"Коллективный Запад", взрастивший неонацистский киевский режим, сделал из него послушный инструмент... Сегодня западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов», — утверждают в МИД.

Представители ведомства уверены: на Западе понимают, что подобные меры ни к чему не приведут. Однако они готовы жертвовать жизнями «тысяч ни в чем не повинных людей» ради достижения этих целей.

В МИД также считают, что «накачка Украины западным вооружением и техникой» — это «план Запада по уничтожению России», Украина при этом становится полигоном испытаний.

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Виктория Кондратьева
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