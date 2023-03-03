В МИД высказались о долгосрочных планах Запада по уничтожению России

МИД России: накачка Украины вооружением является частью плана по уничтожению России

Продолжающаяся накачка Украины западным вооружением и техникой является частью плана Запада по уничтожению России, тем самым превращая украинскую территорию «в полигон для испытания собственных разработок». Так западную политику в отношении Украины описали представители российского МИД в официальном заявлении.

«Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают последовательно реализовывать свои геополитические планы по уничтожению России, для чего все более активно накачивают Украину вооружениями, натаскивают украинских военных, помогают своим киевским подопечным с определением целей и направления ударов», — говорится в публикации.

Ранее в МИД заявили, что целью «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского является не мирное урегулирование украинского конфликта, а создание антироссийской коалиции.