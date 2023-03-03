В МИД назвали цель «формулы мира» Зеленского

МИД: целью украинской «формулы мира» является создание антироссийской коалиции

Целью «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского является создание антироссийской коалиции. Об этом говорится в заявлении МИД России.

«Зеленский продолжает продвигать свою так называемую формулу мира, на деле направленную не на установление мира, а на сколачивание антироссийской коалиции», — сказано в сообщении внешнеполитического ведомства. В МИД добавили, что «представители киевского режима отметили годовщину начала специальной военной операции очередной порцией русофобских заявлений».

В заявлении ведомства в пример приводятся слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, согласно которым примирение Киева с Москвой невозможно в ближайшие сто лет. Также министерство обратило внимание на мнение главы МИД республики Дмитрия Кулебы, который считает, что присутствие России в Совбезе ООН является самым большим «дипломатическим мошенничеством в XX веке».

24 февраля Зеленский заявил, что дипломатическая фиксация окончания боевых действий будет возможна при выполнении всех пунктов его «формулы мира». По его словам, украинская сторона якобы предпринимает конкретные шаги для урегулирования конфликта. Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала условие для переговоров по Украине и сказала, что США готовы к диалогу, в основу которого ляжет «формула мира», предложенная Зеленским.