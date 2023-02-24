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22:33, 24 февраля 2023Бывший СССР

Зеленский назвал условие фиксации окончания боевых действий

Зеленский: Киев перейдет к фиксации окончания боев только в случае принятия формулы мира
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дипломатическая фиксация окончания боевых действий будет возможна при выполнении всех пунктов его «формулы мира». Его слова приводит РИА Новости.

Зеленский подчеркнул, что Киев предпринимает конкретные шаги для урегулирования конфликта. «Украина презентовала "формулу мира", там шаг за шагом, как мы видим... Если это будет выполнятся, мы дойдем до дипломатической фиксации окончания этой войны», — отметил политик.

Ранее украинский президент указал, что для победы Киева необходимо, чтобы его партнеры отказались от пустых заявлений и сдержали все свои слова и сроки. Возможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным Зеленский отверг.

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Варвара Кузьмина
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