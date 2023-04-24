Мужчина снял 26 видео под юбками пассажирок метро и поездов и попал в тюрьму

Житель Сингапура тайком снял 26 видео под юбками пассажирок транспорта и попался

Житель Сингапура попал под суд и был приговорен к четырем месяцам тюрьмы за съемку скрытой камерой 26 видео под юбками пассажирок транспорта на станциях метро и в поездах. Об этом сообщает Today Online.

36-летний Сон Вэй Тат помещал камеру, направленную вверх, в бумажный пакет, затем ставил его на пол в вагонах метро или приближался к женщинам на станциях и тайком снимал видео. 6 февраля 2020 года во время поездки на поезде Тат в очередной раз попытался снять видео под юбкой девушки, возраст которой не уточняется, и попался. На его действия обратил внимание другой пассажир поезда. Он сказал о произошедшем жертве извращенца и сообщил о его действиях в полицию.

Правоохранители обнаружили на мобильном телефоне и экшн-камере мужчины 19 видео, которые он снял со 2 по 30 января 2020 года. Прокурор Джонатан Тан заявил, что за два месяца мужчина снял 26 видео под юбками женщин без их согласия.

Адвокат мужчины просил суд сократить срок заключения до трех месяцев, так как его клиент сотрудничал со следствием и не сопротивлялся аресту. Он подчеркнул, что в действиях Тата не усматривается отягчающих обстоятельств, таких как распространение видео. Записи предназначались для собственного просмотра. Беременная жена сингапурца, которая тоже присутствовала в суде, подала письменное прошение о смягчении приговора.

Мужчина признался в вуайеризме и был приговорен к четырем месяцам заключения.

Ранее сообщалось, что в США житель штата Техас попытался снять фото под платьем посетительницы магазина одежды и попался полиции. Сотрудники правоохранительных органов просмотрели записи с камер видеонаблюдения в магазине и установили, что американец действительно фотографировал под юбкой потерпевшей.