Мужчина снял фото под платьем женщины и попался

KXAS-TV: мужчина из США попытался снять фото под юбкой посетительницы магазина и попался

В США житель штата Техас попытался снять фото под платьем посетительницы магазина одежды и попался полиции. Об этом сообщает KXAS-TV.

Женщина обратилась в полицию города Террелл после инцидента, произошедшего с ней в магазине Ross Dress for Less. Она рассказала, что стояла в очереди у кассы и почувствовала движение у подола своей юбки. Оглянувшись, она увидела мужчину, на телефоне которого было открыто приложение камеры. Женщина сказала об этом сотруднику магазина, после чего вышла из магазина и позвонила в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов просмотрели записи с камер видеонаблюдения в магазине и установили, что американец действительно фотографировал под юбкой потерпевшей. Детективы смогли опознать подозреваемого и задержали его. О предъявлении обвинений задержанному не сообщается.

Ранее стало известно, что полиция арестовала жителя японского города Киото, тайком снимавшего под юбками у женщин порновидео на продажу. Полиция предполагает, что таким образом ему удалось заработать огромную сумму.

