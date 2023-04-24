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17:32, 24 апреля 2023Мир

США обвинили в развязывании мировой войны

Французский политик Филиппо: США препятствуют мирным переговорам по Украине
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Вашингтон препятствует мирным переговорам по Украине и хочет развязать мировую войну. В этом США обвинил французский политик и лидер националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо в Twitter.

«Окружение [президента США Джо] Байдена считает, что Украина полностью провалит свое контрнаступление, и боится, что это подтолкнет европейские страны требовать мирные переговоры!» — написал политик. Он назвал власти США «американскими ястребами» и призвал перестать следовать за ними.

Ранее Филиппо обвинил США в подрыве на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Он предположил, что Норвегия стала соучастником диверсии, так как она считается главным конкурентом России по газу — во многих странах российский газ заменили норвежским.

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Семен Александров
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