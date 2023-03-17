Лидер французской партии «Патриоты» Филиппо обвинил США в подрыве «Северных потоков»

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал ситуацию с подрывами на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Подрывы на «Северных потоках»

Филиппо обвинил США в подрыве «Северных потоков» и подчеркнул, что еще до начала спецоперации на Украине Вашингтон в течение многих лет боролся с российским проектом и сделал это частью проводимой им политики.

И в начале февраля 2022 года [президент США Джо] Байден публично заявил, что американцы способны сделать так, чтобы газопровода не стало. И так и произошло. Ведь это было в интересах американцев Флориан Филиппо глава французской правой партии «Патриоты»

Депутат задумался, совершили ли США диверсию вместе с Норвегией или самостоятельно. Он напомнил, что Осло является конкурентом Москвы по газу — во многих странах российский газ заменили норвежским. «Так что они тоже имели свой интерес и обогатились за счет этого», — заключил он.

Расследование диверсий

Политик также осудил недопуск России к расследованию по «Северных потокам». Он назвал эти действия абсурдными, поскольку Москва является собственником газопроводов. «Не допускать ее к участию — это ненормально», — отметил он.

8 февраля американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил США в организации атак на «Северные потоки». По его мнению, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на газопроводах.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала лохотроном отказ Дании в доступе России к следствию на «Северных потоках». Подобное решение она сочла «даже не пирамидой, а трехкопеечным аттракционом, который, по-моему, никто уже давно не покупает».

Ранее глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Москва не получит разрешение на участие в расследовании взрывов на «Северных потоках». Он подчеркнул, что в Дании, Швеции и Германии соблюдается верховенство права, поэтому их действиям можно доверять.

Контрнаступление ВСУ

Филиппо также прокомментировал ситуацию на Украине и рассказал, что США обладают планом по началу контрнаступления на Украине этой весной. Он призвал правительство Франции отстраниться от этой ситуации, если оно осведомлено о намерениях Вашингтона. Филиппо предупредил, что конфликт рискует превратиться в мировую войну.

Как известно от информированных лиц, грядет большое контрнаступление, организуемое американцами, НАТО. И я думаю, что это чрезвычайно опасно, ведь такие страны, как Польша, а также страны Прибалтики, которые хотят, чтобы этот конфликт стал глобальным, готовы на все Флориан Филиппо глава французской правой партии «Патриоты»

Ранее Филиппо прокомментировал данные о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон призывали президента Украины Владимира Зеленского начать мирные переговоры с Россией, однако он отказался. Политик обвинил украинского лидера в стремлении развязать мировую войну.

Поставки оружия Украине

Французский политик также заявил о возможности затормозить поставки тяжелых вооружений и финансирования Украине. По его мнению, граждане вынудят власти пойти на это из-за ситуации в стране. Он подчеркнул, что особые трудности для официального Парижа создает кризис в системе здравоохранения и ситуация с пенсионной реформой.

Филиппо также обвинил президента страны Эммануэля Макрона в отсутствии воли для посредничества между Россией и Украиной. Он назвал главу государства комедиантом, поскольку «никогда нельзя понять, что правда, а что нет из того, что он говорит».