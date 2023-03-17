Макрона обвинили в отсутствии воли для посредничества между Россией и Украиной

Лидер партии «Патриоты» Филиппо: у Макрона нет воли для посредничества между РФ и Украиной

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в интервью РИА Новости обвинил президента страны Эммануэля Макрона в отсутствии воли для того, чтобы тот мог стать посредником между Россией и Украиной.

«Думаю, что у Макрона нет настоящей воли играть такую роль. Я считаю, что Макрон – комедиант: никогда нельзя понять, что правда, а что нет из того, что он говорит», — заявил политик.

Филиппо добавил, что французский лидер может в один день говорить что-то одно, а на следующий день совершенно другое, отметив его несерьезность. Он выразил уверенность в том, что Макрон не может выступать посредником между Москвой и Киевом.

Ранее Макрон раскрыл планы о «перевооружении» французского дипломатического ведомства. Он пообещал сохранять независимую и последовательную дипломатию особенно на фоне украинского конфликта. По его словам, ближайшие годы и месяцы будут решающими для Европы и ее стратегической автономии.